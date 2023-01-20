Российские разработчики создали мобильный помощник для незрячих

Платформа для незрячих «Робин онлайн», которая поможет ориентироваться пользователям с плохим зрение, заработает весной 2023 года, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

Сервис позволит находить текст, считывать QR-коды и ценники в магазинах. Платформа умеет определять предметы и при необходимости поможет срочно связаться с родственниками или волонтерами.

Созданием НТИ занимались АНО Лаборатория «Сенсор-Тех» и участник рынка НТИ «Нейронет». Как разъяснили в НТИ, разработка успешно прошла все тесты. Для использования платформы на Android и iOS разработано специальное ПО.

«Авторы предусмотрели в ней [платформе] функции, позволяющие системе распознавать и зачитывать вслух тексты при наведении телефона на вывески, ценники. Разработка распознает различные виды документов и использует словарь для автозамены непонятных слов. Пользователи с нарушением зрения также могут определить предметы вокруг, узнать номинал купюр», — рассказали в НТИ.

Кроме того, разработчики добавили возможность связываться с кол-центром волонтеров, где пользователю помогут сориентироваться в незнакомом месте или определить свежесть продукта в магазине по сроку годности. Предполагается, что волонтер при необходимости подключится к телефону незрячего по видеосвязи.

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