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Российские разработчики создали мобильный помощник для незрячих

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Платформа для незрячих «Робин онлайн», которая поможет ориентироваться пользователям с плохим зрение, заработает весной 2023 года, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

Российские разработчики создали мобильный помощник для незрячих

Сервис позволит находить текст, считывать QR-коды и ценники в магазинах. Платформа умеет определять предметы и при необходимости поможет срочно связаться с родственниками или волонтерами.

Созданием НТИ занимались АНО Лаборатория «Сенсор-Тех» и участник рынка НТИ «Нейронет». Как разъяснили в НТИ, разработка успешно прошла все тесты. Для использования платформы на Android и iOS разработано специальное ПО.

«Авторы предусмотрели в ней [платформе] функции, позволяющие системе распознавать и зачитывать вслух тексты при наведении телефона на вывески, ценники. Разработка распознает различные виды документов и использует словарь для автозамены непонятных слов. Пользователи с нарушением зрения также могут определить предметы вокруг, узнать номинал купюр», — рассказали в НТИ.

Кроме того, разработчики добавили возможность связываться с кол-центром волонтеров, где пользователю помогут сориентироваться в незнакомом месте или определить свежесть продукта в магазине по сроку годности. Предполагается, что волонтер при необходимости подключится к телефону незрячего по видеосвязи. 

Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock

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