Российская Aeromotus создала мобильный комплекс для управления дронами

Российская компания Aeromotus создала мобильный пункт для управления дронами. Это Ford Transit с оборудованными отсеками для операторов, водителей и перевозки грузов. Такой пункт поможет в поисковых, промышленных целях, а также в случае ЧП.

Данные, полученные дронами, автоматически отправляются в пункт, что, говорят в Aeromotus, позволяет оперативно реагировать на ситуацию и принимать решения. Комплекс рассчитан на автономную и непрерывную работу в течение длительного времени, пояснили в компании.

Колеса пункта – Ford Transit, но по желанию автомобиль можно заменить. Фургон разделен на три отсека: для операторов и водителей с тепло и шумоизоляцией, а также грузовой. Машина оснащена внешним освещением и телескопической выдвижной антенной.

«Мобильный пункт управления позволяет доставлять оборудование и персонал к месту ЧС в любых погодных и дорожных условиях, проводить неотложные и аварийно-спасательные операции любой сложности. Например, можно организовать воздушную разведку в зоне работ по ликвидации последствий ЧС или вести высокоточную съемку на месте аварии. Это особенно актуально, если существует опасность для человека – например, радиационная», – отметил представитель Aeromotus.

Мобильный комплекс подходит для работ, в частности, при обнаружении опасных веществ и загрязнений местности, добавили в компании.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Aeromotus