В Москве скорость мобильного интернета за год выросла в отличие от регионов

В 2021 году скорость мобильного интернета в Москве выросла до 40 Мбит/с. Это в 1,8 раза выше, чем в регионах.

Лидером по скорости в Москве, по данным аналитиков, остается «Мегафон» с 56,1 Мбит/с. На втором месте МТС — 43,1 Мбит/с, затем следуют «Вымпелком» — 40,2 Мбит/с и Tele2 — 25 Мбит/с, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Telecom Daily.

В Подмосковье МТС и «Мегафон» показали почти одинаковые результаты — 41,3 и 41,2 Мбит/с, скорости «Вымпелкома» и Tele2 составили 36 и 27,5 Мбит/с соответственно.

Столичные операторы увеличили мощности сетей в столице, так как здесь осталось больше платежеспособных компаний, которым нужны высокие скорости.

При этом в целом в России, по словам эксперта «РТ-Цифровые технологии» Алексей Бойко, с учетом пандемии сложилась противоположная ситуация: некоторые предприятия прекратили работу, другие экономят, поэтому в регионах перед операторами не стоит задача повышения скорости.

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Фото на обложке: Unsplash