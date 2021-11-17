Скорость мобильного интернета в России впервые снизилась с 2011 года

Аналитики агентства Telecom Daily впервые за десять лет зафиксировали снижение скорости передачи мобильных данных в России. Средняя скорость снизилась за это время почти на 3 Мб/сек, до 21,7 Мб/сек.
На показатель, по данным экспертов, повлиял рост трафика — только за последние два года он увеличился на 110%, говорится в исследовании.
Агентство провело десятки тысяч замеров более чем в 30 крупнейших городах и собрало данные своего приложения для измерения интернет-скорости на устройстве пользователя «Мегабитус».
По словам главы Telecom Daily Дениса Кускова, снижение средней скорости произошло с момента, когда начали активно развивать 4G.
Он отметил, что развитие и модернизация сетей связи не успевают за ростом трафика и увеличением нагрузки. Только за последние два года объем мобильного трафика в стране вырос на 110%.
«Хотя операторы модернизировали сети, добавляя новые базовые станции, роста скоростей не будет вплоть до внедрения стандарта 5G», — считает Денис Кусков, уточняя, что пока скоростей более чем достаточно для просмотра контента в формате высокой четкости, но ситуация будет ухудшаться.
По данным агентства, лидером по скорости мобильного интернета в ноябре стал «МегаФон» с 33,7 Мб/сек. Второе место занял МТС с 19,6 Мб/сек, которого за последний год почти догнал «Вымпелком» — 19,0 Мб/сек. Результат Tele2 составил 14,6 Мб/сек.
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Фото на обложке: Unsplash
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