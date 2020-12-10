Минцифры составило список приложений для обязательной предустановки

Минцифры России составило список рекомендованных к предустановке приложений на продающиеся в России устройства. В нем лидируют продукты Mail.ru Group и «Яндекса». Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ».

Всего в списке 29 приложений в 12 категориях, помимо платежной системы «Мир» и приложения госуслуг. В дополнение к ним чуть позже будут выбраны 10 приложений онлайн-кинотеатров и сервисы доступа к социально значимым сайтам по программе «Доступный интернет».

Перечень был составлен на основании почти 100 заявок правообладателей, в которых указывалось число пользователей сервиса за прошедший год. В рейтинг вошли 13 приложений Mail.ru Group. Это электронная почта, мессенджер ICQ, голосовой помощник «Маруся», новостной агрегатор, стриминговый сервис OK Live и соцсеть «ВКонтакте». На второе место в категории соцсетей попали «Одноклассники».

Также в списке значатся 5 приложений «Яндекса», которые лидируют в категориях браузеров, поисковых систем, картографических сервисов и облачного хранения данных. Кроме того, в перечень вошли антивирус «Лаборатории Касперского», офисный пакет «МойОфис» и приложение газеты «Ведомости».

На данный момент список отправлен в правительственную комиссию. После 15 декабря будет утвержден окончательный перечень. Указанные в нем приложения будут обязательны для продающихся в России смартфонов, планшетов, компьютеров и Smart TV. Соответствующий закон должен был вступить в действие с 1 июля этого года. Однако срок, скорее всего, будет сдвинут на 1 апреля 2021 года из-за ведомственных задержек. Список планируется ежегодно обновлять.

«При этом пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору», — отмечают в Минцифры.

Эксперты поясняют, что предложенный список полностью укладывается в парадигму программы по импортозамещению. По словам главы ГК InfoWatch Натальи Касперской, предустановка — это не разовое действие, а процесс, поэтому список будет расширяться, а критерии отбора приложений — совершенстоваться.

Вместе с тем, критики отмечают, что список не отражает предпочтения пользователей.

«В него включен, например, устаревший мессенджер ICQ, который сейчас очевидно проигрывает по числу пользователей, например, Telegram»,— указывает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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