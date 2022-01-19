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Мобильные операторы поднимут стоимость архивных тарифов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Вымпелком» («Билайн»), «Мегафон» Tele2 решили поднять стоимость архивных тарифов. Ранее МТС предупредил абонентов о подорожании связи.

Мобильные операторы поднимут стоимость архивных тарифов

В 2022 году операторы повысят цены в совокупности на 10–12%, сообщил «Коммерсантъ».

«Вымпелком» предупредит клиентов о повышении заранее и предоставит возможность выбора дополнительных бонусов или смены тарифного плана. В «Мегафоне» и Tele2 отказались от комментариев.

Эксперты связывают рост цен на связь с общей инфляцией и увеличением мобильного трафика, ожидая дальнейшего подорожания услуг операторов на 10–12%.

Аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин считает, что повышение цен побуждает переходить пользователей на новые тарифы. Основной показатель тарифа, по его словам, это стоимость 1 Гб трафика, и в этом плане новые тарифы могут быть дешевле архивных. Однако при использовании актуальных тарифов средний чек с пользователя выше, так что операторы будут в плюсе.

Сейчас дешевле всего связь в Ямало-Ненецком округе, Магаданской области, Ханты-Мансийском округе, Сахалинской области и Москве. Самая дорогая мобильная связь оказалась в Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Дагестане.

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Фото на обложке: Unsplash

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