Мобильные операторы поднимут стоимость архивных тарифов

«Вымпелком» («Билайн»), «Мегафон» Tele2 решили поднять стоимость архивных тарифов. Ранее МТС предупредил абонентов о подорожании связи.
В 2022 году операторы повысят цены в совокупности на 10–12%, сообщил «Коммерсантъ».
«Вымпелком» предупредит клиентов о повышении заранее и предоставит возможность выбора дополнительных бонусов или смены тарифного плана. В «Мегафоне» и Tele2 отказались от комментариев.
Эксперты связывают рост цен на связь с общей инфляцией и увеличением мобильного трафика, ожидая дальнейшего подорожания услуг операторов на 10–12%.
Аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин считает, что повышение цен побуждает переходить пользователей на новые тарифы. Основной показатель тарифа, по его словам, это стоимость 1 Гб трафика, и в этом плане новые тарифы могут быть дешевле архивных. Однако при использовании актуальных тарифов средний чек с пользователя выше, так что операторы будут в плюсе.
Сейчас дешевле всего связь в Ямало-Ненецком округе, Магаданской области, Ханты-Мансийском округе, Сахалинской области и Москве. Самая дорогая мобильная связь оказалась в Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Дагестане.
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Фото на обложке: Unsplash
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