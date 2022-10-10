Призванные по мобилизации предприниматели смогут остаться собственниками бизнеса

Владельцы бизнеса, которых призвали по мобилизации, смогут остаться его собственниками. Также им дадут пятидневную отсрочку от призыва на передачу дел и оформление доверенностей.
Законопроект об этом разработают Минобороны и Минюст РФ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Законопроект предусматривает предоставление предпринимателям кредитных каникул, отсрочек по арендной плате, право на изменение условий контрактов в случае, если мобилизованный не может этот контракт выполнить, а также освобождение от штрафов за невыполнение контракта.
Также мобилизованные предприниматели смогут остаться собственниками своего бизнеса и получат пятидневную отсрочку от призыва на оформление доверенностей и передачу дел новому руководителю. На данный момент закон запрещает военнослужащим, в том числе призванным, заниматься бизнесом, даже через доверенных лиц.
Для призванных на службе предпринимателей продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других платежей. Кроме того, им перенесут срок представления деклараций и других отчетных документов.
Фото на обложке: Oleg Elkov /
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