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Призванные по мобилизации предприниматели смогут остаться собственниками бизнеса

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Владельцы бизнеса, которых призвали по мобилизации, смогут остаться его собственниками. Также им дадут пятидневную отсрочку от призыва на передачу дел и оформление доверенностей.

Призванные по мобилизации предприниматели смогут остаться собственниками бизнеса

Законопроект об этом разработают Минобороны и Минюст РФ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Законопроект предусматривает предоставление предпринимателям кредитных каникул, отсрочек по арендной плате, право на изменение условий контрактов в случае, если мобилизованный не может этот контракт выполнить, а также освобождение от штрафов за невыполнение контракта.

Также мобилизованные предприниматели смогут остаться собственниками своего бизнеса и получат пятидневную отсрочку от призыва на оформление доверенностей и передачу дел новому руководителю. На данный момент закон запрещает военнослужащим, в том числе призванным, заниматься бизнесом, даже через доверенных лиц.

Для призванных на службе предпринимателей продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других платежей. Кроме того, им перенесут срок представления деклараций и других отчетных документов.

Фото на обложке: Oleg Elkov / Shutterstock

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