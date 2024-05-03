VK, «Сбер» и «Яндекс» передумали создавать консорциум для разработки мобильной ОС на Android

VK, «Сбер» и «Яндекс» отказались от идеи создания совместной мобильной ОС на основе открытого исходного кода Android Open Source Project (AOSP) и сосредоточились на разработке отдельных версий, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Одна из причин отказа от совместного проекта — то, что в реестр отечественного ПО от Минцифры в 2023 году добавили мобильные ОС на основе Android от компании «Ядро» (Kvadra OS) и «Ред Софт» («Ред ОС»).
«Яндекс», «Сбер» и VK намерены включить свои ОС в реестр Минцифры, отмечает собеседник издания. По его данным, они разрабатывают системы как для потребительского, так и для государственного сегментов. Эту информацию изданию подтвердили три источника: два — среди разработчиков ПО, один — близкий к правительству.
В «Яндексе» заявили, что компания уделяет основное внимание разработке YaOS на базе открытого кода AOSP для «умных» телевизоров, в VK — что не разрабатывают ОС. В «Сбере» и Минцифры не ответили на запрос газеты.
Фото на обложке: Unsplash
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