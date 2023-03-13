Банк ДОМ.РФ запустил приложение «Мобильный банкир»

Приложение используется сотрудниками банка при выездных встречах с клиентами: оно считывает данные паспорта, используя технологию распознавания символов, и сверяет их с информацией в автоматизированной банковской системе для верификации. После проверки сотрудник банка оформляет клиенту выбранные банковские продукты.

«Мобильный банкир был запущен в конце прошлого года в виде веб-версии и уже показал большую эффективность. С появлением приложения сервис станет еще более удобным как для сотрудников банка, так и для клиентов. Это и экономия времени, и повышение безопасности передачи данных», — отметил заместитель управляющего директора ДОМ.РФ Олег Комлик.

Для удобства работы выездных сотрудников в приложении также была реализована «биржа» заявок, которая позволяет им оптимизировать свою работу, выбирая наиболее удобный маршрут к клиенту.

«Особое внимание нами было уделено безопасности и надежности нового приложения, чтобы гарантировать шифрование данных и защиту от несанкционированного доступа. Все „чувствительные“ данные, включая документы и фотографии, передаются и обрабатываются на сервере, не сохраняясь на мобильном устройстве», — подчеркнул директор подразделения Управление продажами Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.

Фото на обложке: AYO Production / Shutterstock

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