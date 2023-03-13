Банк ДОМ.РФ запустил приложение «Мобильный банкир», которое автоматизирует работу выезжающих к клиентам специалистов банка. Сервис повышает оперативность и удобство получения финансовых услуг.
Приложение используется сотрудниками банка при выездных встречах с клиентами: оно считывает данные паспорта, используя технологию распознавания символов, и сверяет их с информацией в автоматизированной банковской системе для верификации. После проверки сотрудник банка оформляет клиенту выбранные банковские продукты.
«Мобильный банкир был запущен в конце прошлого года в виде веб-версии и уже показал большую эффективность. С появлением приложения сервис станет еще более удобным как для сотрудников банка, так и для клиентов. Это и экономия времени, и повышение безопасности передачи данных», — отметил заместитель управляющего директора ДОМ.РФ Олег Комлик.
Для удобства работы выездных сотрудников в приложении также была реализована «биржа» заявок, которая позволяет им оптимизировать свою работу, выбирая наиболее удобный маршрут к клиенту.
«Особое внимание нами было уделено безопасности и надежности нового приложения, чтобы гарантировать шифрование данных и защиту от несанкционированного доступа. Все „чувствительные“ данные, включая документы и фотографии, передаются и обрабатываются на сервере, не сохраняясь на мобильном устройстве», — подчеркнул директор подразделения Управление продажами Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.
Фото на обложке: AYO Production /
Реклама
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Это приложение позволяет пережить воспоминания в VR
- 2 Конкурентный анализ в бизнесе на мобильных приложениях: как проводить работу на глубоком уровне
- 3 Мобильные приложения 1С глазами бизнеса: 8 идей использования
- 4 OEM-площадки: как рекламодателям воспользоваться новым трендом
- 5 7 трендов мобильной разработки в 2023 году
ВОЗМОЖНОСТИ
14 марта 2023
16 марта 2023
17 марта 2023