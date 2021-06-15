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Opera выпустила первый в мире мобильный браузер для геймеров

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Opera выпустила стабильную версию первого в мире мобильного браузера для геймеров Opera GX. В нем есть кастомная навигация «одной рукой» с тактильным откликом и функция быстрого обмена, например, билдами персонажей в играх по QR-коду.

Opera выпустила первый в мире мобильный браузер для геймеров

Навигация с кнопкой Fast Action Button использует «знакомую по играм вибрацию» и тактильный отклик, отметили в компании. 

В браузер встроены блокировщик рекламы, протектор от майнинга криптовалюты и блокировщик диалоговых окон cookie. Кроме того, специально для геймеров внедрена профильная лента новостей GX Corner.

Онлайн-галерея «Цифровые двойники». Угадай, что изображено на картинах.

С помощью Flow можно делиться между десктопной и мобильной версиями браузерами полезной информацией с помощью QR-кода. В Opera отметили, что это «идеально подойдет, чтобы поделиться прохождениями и обучающими материалами».

Стабильная версия приложения доступна для скачивания в App Store и Google Play.

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Фото: Opera

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