Производитель знаменитых конфет «Моцарткугель» обанкротился из-за пандемии коронавируса

Один из крупнейший производителей шоколадных конфет «Моцарткугель» – австрийский шоколадный завод Salzburg Schokolade – объявил о банкротстве.
Спрос на шоколадную продукцию предприятия резко упал в пандемию коронавируса после введения локдауна, сообщило агентство APA. В ноябре шоколадный завод не нашел средств выплатить сотрудникам зарплату и премии к Рождеству. Дело будет рассматривать Земельный суд Зальцбурга.
Конфеты «Моцарткугель» были востребованы у туристов, но из-за коронавируса въезд в страну закрыли, а магазины в Вене и Зальцбурге неделями не работали. На падение спроса повлияло и сокращение числа празднований и свадеб. Дополнительным фактором стал рост цен на сырье, энергию, упаковку и логистику.
Шоколадный завод Salzburg Schokolade был основан в Австрии в 1897 году. Компания принадлежит Филиппу Хармеру и Кристиану Шюгерлю.
Конфеты «Моцарткугель» (моцартовский шарик) с начинкой из фисташкового марципаны изобретены зальцбургским кондитером Паулем Фюрстом.
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Фото на обложке: Unsplash
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