Tesla представила обновленную версию Model 3

Американский производитель электрокаров Tesla представил обновленную версию своей самой популярной машины Model 3. Она будет выпускаться для рынков Китая, Японии, Ближнего Востока, Австралии и Европы, пишет Reuters.

Новая модификация имеет больший запас хода, чем предыдущая версия. Пробег от одной зарядки увеличен на 9% и составит 606 км. В новой Model 3 будет более совершенная акустическая система, сообщает автопроизводитель. Также заднее сиденье оснастили собственным дисплеем.

Для улучшения аэродинамических свойств компания несколько изменила дизайн передней части кузова.

Стартовая цена машины будет на 12% выше, чем у предыдущей версии, она составит $35,8 тыс. Выпуск начнется в Шанхае. На Model 3 уже сейчас можно сделать предзаказ, на китайский рынок поставки начнутся в четвертом квартале текущего года.

Ранее в июле Tesla представила первый экземпляр электрического пикапа Cybertruck. Выпуск машины компания анонсировала еще в 2019 году.

Фото на обложке: Twitter Tesla Europe



