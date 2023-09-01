Tesla представила обновленную версию Model 3

Американский производитель электрокаров Tesla представил обновленную версию своей самой популярной машины Model 3. Она будет выпускаться для рынков Китая, Японии, Ближнего Востока, Австралии и Европы, пишет Reuters.
Новая модификация имеет больший запас хода, чем предыдущая версия. Пробег от одной зарядки увеличен на 9% и составит 606 км. В новой Model 3 будет более совершенная акустическая система, сообщает автопроизводитель. Также заднее сиденье оснастили собственным дисплеем.
Для улучшения аэродинамических свойств компания несколько изменила дизайн передней части кузова.
Стартовая цена машины будет на 12% выше, чем у предыдущей версии, она составит $35,8 тыс. Выпуск начнется в Шанхае. На Model 3 уже сейчас можно сделать предзаказ, на китайский рынок поставки начнутся в четвертом квартале текущего года.
Ранее в июле Tesla представила первый экземпляр электрического пикапа Cybertruck. Выпуск машины компания анонсировала еще в 2019 году.
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