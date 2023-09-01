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Tesla представила обновленную версию Model 3

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Американский производитель электрокаров Tesla представил обновленную версию своей самой популярной машины Model 3. Она будет выпускаться для рынков Китая, Японии, Ближнего Востока, Австралии и Европы, пишет Reuters.

Tesla представила обновленную версию Model 3

Новая модификация имеет больший запас хода, чем предыдущая версия. Пробег от одной зарядки увеличен на 9% и составит 606 км. В новой Model 3 будет более совершенная акустическая система, сообщает автопроизводитель. Также заднее сиденье оснастили собственным дисплеем.

Для улучшения аэродинамических свойств компания несколько изменила дизайн передней части кузова.

Стартовая цена машины будет на 12% выше, чем у предыдущей версии, она составит $35,8 тыс. Выпуск начнется в Шанхае. На Model 3 уже сейчас можно сделать предзаказ, на китайский рынок поставки начнутся в четвертом квартале текущего года. 

Ранее в июле Tesla представила первый экземпляр электрического пикапа Cybertruck. Выпуск машины компания анонсировала еще в 2019 году.

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Фото на обложке: Twitter Tesla Europe


 

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