Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российская модель с киберпротезом руки попала на обложку зарубежного журнала

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российская модель с киберпротезом руки, инкрустированным 6 тыс. камнями Swarovski, украсила обложку зарубежного глянцевого журнала. Дизайнерские протезы для Вероники Левенец российский производитель «Моторика» сделал по специальному проекту.

Российская модель с киберпротезом руки попала на обложку зарубежного журнала

Фото с российской моделью Вероникой Левенец попало на обложку декабрьского номера глянцевого журнала Grazia Bulgaria.

Специально для Левенец «Моторика» сделала два дизайнерских киберпротеза. Модель Manifesto инкрустирована 6 тыс. камнями Swarovski, модель Indy выполнена в глянцевом розовом цвете.

В «Моторике» подчеркнули, что протезы полностью разработаны и произведены в России. Оба протеза для Вероники Левенец были произведены за счет государства за исключением инкрустации камнями.

Вероника Левенец родилась с особенностями развития кисти и части предплечья (аплазией), поэтому ей приходится носить протез. В интервью журналу она рассказала о планах открыть благотворительный фонд.

Левенец приглашали на показы Dubai Fashion Week, Московская неделя моды, Estet fashion week.

Фото: пресс-служба "Моторики"

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «В воспитании кнут не работает»: родители российских бизнесменов — о мотивации и правильных установках с детства
  2. 2 Beauty Marketing: что будет актуально в 2022, а от чего стоит отказаться уже сейчас?
  3. 3 Цифровизация рынка красоты. Как бьюти-рынку общаться с потребителями?
  4. 4 Пора перезапустить проект? Рассказываем, как можно провести пивот
  5. 5 Что такое бьюти-коворкинг для бизнеса? 20 площадок в Москве, Санкт-Петербурге и других городах
МегаФон
Помогает компаниям замещать IT-решения зарубежных поставщиков российскими
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

02 декабря 2022

Зимние стартап-выходные

04 декабря 2022

USCHOOL

05 декабря 2022

BI.ZONE Bug Bounty

Все ВОЗМОЖНОСТИ