Российская модель с киберпротезом руки попала на обложку зарубежного журнала

Российская модель с киберпротезом руки, инкрустированным 6 тыс. камнями Swarovski, украсила обложку зарубежного глянцевого журнала. Дизайнерские протезы для Вероники Левенец российский производитель «Моторика» сделал по специальному проекту.

Фото с российской моделью Вероникой Левенец попало на обложку декабрьского номера глянцевого журнала Grazia Bulgaria.

Специально для Левенец «Моторика» сделала два дизайнерских киберпротеза. Модель Manifesto инкрустирована 6 тыс. камнями Swarovski, модель Indy выполнена в глянцевом розовом цвете.

В «Моторике» подчеркнули, что протезы полностью разработаны и произведены в России. Оба протеза для Вероники Левенец были произведены за счет государства за исключением инкрустации камнями.

Вероника Левенец родилась с особенностями развития кисти и части предплечья (аплазией), поэтому ей приходится носить протез. В интервью журналу она рассказала о планах открыть благотворительный фонд.

Левенец приглашали на показы Dubai Fashion Week, Московская неделя моды, Estet fashion week.

Фото: пресс-служба "Моторики"