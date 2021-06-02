«Цифровые двойники»: прикоснись к современному искусству

Для того, чтобы соприкоснуться с современным искусством, совсем не обязательно идти в музей, покупать NFT-токены или копить миллионы на подлинник Дэмиэна Херста. RB.RU и «Газпром нефть» запускают цифровую галерею.

Первой нашей экспозицией стали цифровые картины арт-проекта «Цифровые двойники». Это настоящее слияние эстетики и технологий, торжество цвета, формы и программирования. С помощью нейросетей «Газпром нефть» и медиахудожник Максим Жестков исследуют симбиоз человеческих эмоций и современных технологий. Но что же именно изображено на виртуальных картинах? Попробуйте угадать!

Отвлекитесь на пять минут от работы, полюбуйтесь на яркие цвета и четкие линии — и поразмышляйте о том, что же именно стоит за визуальным образом. А заодно проверьте свое понимание искусства в интерактивном тесте!

Пройти тест можно по ссылке.

Потому что «Цифровые двойники» — это не просто абстракция. В основу работы положена вполне реальная концепция «цифрового двойника». Так называют виртуальную копию физического объекта или процесса, с помощью которой оптимизируют бизнес, моделируют стресс-тесты или предсказывают результаты работы. Взяв эту концепцию за основу, художник Максим Жестков создал серию работ, которые символизируют творческие силы человека и современные технологии.

Увидеть работу Максима Жесткова вживую можно на Петербургском международном экономическом форуме 2021 года. Для этого фасад стенда «Газпром нефти» превратили в создаваемое нейросетью цифровое «зеркало», на поверхности которого появляются визуальные динамические копии людей, подходящих к нему.

Датчики и сенсоры, расположенные по периметру арт-объекта, собирают информацию из окружающего стенд пространства. Это позволяет нейросети одновременно держать в фокусе всех окружающих стенд зрителей, обрабатывать их движения и создавать на медиа-фасаде цифровых двойников каждого зрителя.