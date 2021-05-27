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Бывший топ-менеджер Сбербанка стал соучредителем краснодарского мебельного бренда Modernist

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Краснодарский мебельный бренд Modernist, специализирующийся на производстве и продаже дизайнерских стульев, привлек инвестиции в размере 20 млн рублей от бывшего исполнительного директора Казначейства Сбербанка Михаила Федорова, продав ему 10% долю в бизнесе.

Бывший топ-менеджер Сбербанка стал соучредителем краснодарского мебельного бренда Modernist

Сумма инвестиций составила 20 млн рублей, что эквивалентно 10% оценочной стоимости компании в 200 млн рублей. Михаил Федоров, наравне с основателем бренда Сергеем Мирошниковым и инвестиционным фондом Like Центра, стал соучредителем Modernist.

«Я вижу два главных фактора, которые позволят компании быть успешной. С одной стороны, это использование бизнес-модели, способной изменить рынок: disrupt традиционной ниши применением нового канала продаж. С другой стороны, это личности основателей – молодые, голодные до результата и в тоже время профессиональные предприниматели. Им хватает дерзости экспериментировать и забрать значительную долю рынка у компаний традиционного формата», – отметил Михаил Федоров.

Компания производит и продает мебель, в том числе кровати, диваны, но специализируется на дизайнерских стульях. Modernist кастомизирует свои продукты, то есть адаптирует серийный образец под запрос клиента. Работает по D2C-модели, имеет 13 офлайн-магазинов в России, но основным источником клиентов являются онлайн-площадки.

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По итогам 2020 года Modernist реализовал более 16 тысяч единиц продукции. Выручка компании к прошлому году выросла в 10 раз и составила 240 млн рублей.

«После тридцатикратного роста компании MODERNIST в октябре 2020 мы целенаправленно сфокусировались на модернизации финансовой структуры и автоматизации бизнес-процессов с помощью IT-решений», – подчеркнул основатель Modernist Сергей Мирошников.

В 2020 году объем производства мебели непосредственно в России вырос на 15,2% при одновременном падении импорта с 49% до 42,1%. Мебельный рынок в стране оценивается в 539,6 млрд рублей, согласно отчету Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

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Фото: Modernist / Facebook.com

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