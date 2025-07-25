Модульбанк запустил услугу для предпринимателей — создание продающих роликов для платформы Wibes под ключ

Снять товар красиво, быстро и без личного участия теперь можно прямо через банк. Новый сервис Модульбанка предлагает бизнесу готовые видео для Wibes и соцсетей.

Продакшн в один клик

Модульбанк запустил сервис по производству коротких продающих видео (так называемых «вайбсов») под ключ. Услуга рассчитана на предпринимателей, торгующих на маркетплейсах и в соцсетях. Главное обещание — всё без стресса: банк сам анализирует товарную карточку, составляет техзадание, снимает ролик в своей студии и отдает результат в течение недели. Клиенту даже не нужно приезжать, достаточно отправить товар курьером.

От финансов к продакшну — и обратно

Подобное решение выглядит как логичное расширение экосистемы. Банк давно конкурирует не только на кредитных и расчётных продуктах, но и на уровне сервисов для самозанятых и малого бизнеса. Контент под ключ — ещё один способ закрепить клиента в экосистеме и упростить ему вход в формат, который сегодня определяет продажи.

Антон Шульц, основатель WTF!? Agentstvo, считает запуск точным попаданием.

«Запуск сервиса «вайбсов» под ключ от Модульбанка — точный выстрел в болевую точку малого бизнеса, своих же клиентов. Предпринимателю не надо искать студию, писать ТЗ и контролировать монтаж: ролик приедет к нему, как готовый латте. Спрос на такие решения давно назрел, ведь короткое видео сегодня — главный пропуск к вниманию аудитории», — комментирует Шульц.

С этим согласен и медиаменеджер Вячеслав Варфоломеев. По его мнению, формат с единоразовой покупкой «вайбсов» может быть интересен предпринимателям, особенно в мелком и среднем сегменте. Продакшн, где весь процесс — от ТЗ до финального видео — полностью берёт на себя Модульбанк, сэкономит время и силы бизнесу.

Почему именно Wibes — и кому это особенно нужно

По данным WB Research, 82% продавцов Wildberries не делают видео для Wibes — не хватает людей, времени и навыков. С мая по июль 2025 года спрос на съёмку вайбсов вырос на 140%, по данным AdIndex. Чаще всего заказывают локальные бренды: косметика (32%), фермерская еда (28%) и handmade-аксессуары (22%).

«Платформа растёт быстрее грибов после дождя и она продаёт сразу: молодая аудитория крутит ленту по инерции, а алгоритм подсвечивает не цифры, а эмоцию», — подчеркивает Шульц.

Впрочем, все гораздо интереснее, говорит Вячеслав Варфоломеев. Как указано в описании на сайте Модульбанка, такие видео можно использовать не только в Wibes, но и в любых других соцсетях. Поэтому подобный релиз — это отчасти ставка на хайп вокруг Wibes.

«На самом деле услуга шире и гибче, чем может показаться на первый взгляд», — подытоживает Вячеслав Варфоломеев.

Контент экономит процесс — но может убить «вайб»

Вопрос масштабируемости — двойственный. С одной стороны, банк превращается в продакшн с API. С другой — есть риск, что лента Wibes заполнится однотипными роликами, и аудитория начнёт ускользать к более живым форматам.

«Если в ленте поселятся штампованные ролики-клоники, зритель мигом сместится к инфлюенсерам с живым почерком. И тогда поток заказов снова повернёт к независимым продакшнам, где креатив важнее конвейера. Иными словами, Модульбанк видит потребность рынка, но рискует проиграть в оригинальности», — предупреждает Шульц.

Фаундер агентства по производству контента The Storyline Agency Анна Шарыгина тоже говорит о рисках стандартизации, а возможно и некоторого консерватизма:

«Большинство банков по-прежнему придерживаются консервативных подходов: стандартные ролики, шаблонные сценарии и «безопасный» тон коммуникации. Всё из-за страха потерять доверие аудитории, — рассуждает Шарыгина. — Но, на мой взгляд, сейчас как раз время для смелых экспериментов!».

Что это значит для рынка

Модульбанк вышел за пределы классического банковского ядра и предложил клиенту готовый контентный процесс под ключ. В контексте Wibes — это своевременный ход. Но чтобы остаться в игре, банку придётся научиться не только масштабировать вайбсы, но и проявить оригинальность.

«Инициатива бьёт в нужную цель, но судьба проекта — в балансе между скоростью поточного продакшна и тонкой работой с креативом», — подытоживает Антон Шульц.

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