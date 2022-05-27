«Модульбанк» запустил бесплатную фотостудию для продавцов на маркетплейсах

«Модульбанк» запустил собственный Центр дизайна для предпринимателей. Продавцы на маркетплейсах смогут получить бесплатный пакет услуг по производству продающего контента. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Предпринимателям доступно производство фото и видео любой сложности: предметная съемка, видео-360°, rich-контент, привлечение профессиональных моделей по контракту с модельным агентством. Услуга включена в пакет опций банка «Маркетплейс» и будет бесплатной, без ограничений по количеству товара, фото-и видеоконтента.

На выходе заказчик получит обработанные фото, смонтированные видео, которые можно будет дополнить инфографикой или другими элементами дизайна. Весь контент адаптируется под целевые торговые площадки.

Чтобы воспользоваться предложением, клиенту «Модульбанка» нужно обратиться к своему маркет-менеджеру. В течение недели предприниматель получает готовый результат.

Фото на обложке: «Модульбанк» / VK