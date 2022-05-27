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«Модульбанк» запустил бесплатную фотостудию для продавцов на маркетплейсах

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Модульбанк» запустил собственный Центр дизайна для предпринимателей. Продавцы на маркетплейсах смогут получить бесплатный пакет услуг по производству продающего контента. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Модульбанк» запустил бесплатную фотостудию для продавцов на маркетплейсах

Предпринимателям доступно производство фото и видео любой сложности: предметная съемка, видео-360°, rich-контент, привлечение профессиональных моделей по контракту с модельным агентством. Услуга включена в пакет опций банка «Маркетплейс» и будет бесплатной, без ограничений по количеству товара, фото-и видеоконтента.

На выходе заказчик получит обработанные фото, смонтированные видео, которые можно будет дополнить инфографикой или другими элементами дизайна. Весь контент адаптируется под целевые торговые площадки.

Чтобы воспользоваться предложением, клиенту «Модульбанка» нужно обратиться к своему маркет-менеджеру. В течение недели предприниматель получает готовый результат. 

Фото на обложке: «Модульбанк» / VK

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