Берлинский стартап с российскими корнями Moeco привлек $250 тысяч от NRG Ventures

Фонд NRG Ventures вложил $250 тысяч в берлинский стартап с российскими корнями Moeco. Компания разрабатывает решения сквозной аналитики для логистики и позволяет клиенту отслеживать удары, температуру, влажность и уровень освещения при транспортировке груза.

О сделке RB сообщил представитель венчурного фонда NRG Ventures. Общий объем посевного раунда Moeco составил $2,5 млн, доля фонда – $250 тысяч.

Moeco разрабатывает решения для сквозной аналитики в логистике. Разработка компании позволяет клиенту фирмы следить за доставляемым груза – отслеживать удары, температуру, влажность и уровень освещения при его транспортировке.

Привлеченные средства Moeco планирует направить в том числе на выход на рынок Ближнего Востока.

«Китай, вероятнее всего, начнет активнее использовать Ближний Восток для создания логистической инфраструктуры в Европу. В связи с этим значительно возрастет значимость этого региона как международного центра транспортно-логистической системы на стыке Азии, Европы и Африки», – отметил партнер NRG Ventures Максим Шашенков.

Moeco в 2017 году основал россиянин Дмитрий Гориловский, он же является генеральным директором компании. Стартап представлен в 180 странах, все его клиенты входят в список Fortune 500.

По данным Crunchbase, общий объем привлеченных Moeco средства составляет $3 млн без учета текущего раунда. В одном из раундов в стартап вкладывались инвесторы братья Либерманы и фонд TMT Investments.

Венчурный фонд MRG Ventures основан в 2021 году. Инвестиции фонда ориентированы на международные стартапы с русскоговорящими основателями. Фонд участвует в раундах от предпосевного до стадии A.

Фото на обложке: Nobody_man / Shutterstock