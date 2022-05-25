Берлинский стартап с российскими корнями Moeco привлек $250 тысяч от NRG Ventures

Фонд NRG Ventures вложил $250 тысяч в берлинский стартап с российскими корнями Moeco. Компания разрабатывает решения сквозной аналитики для логистики и позволяет клиенту отслеживать удары, температуру, влажность и уровень освещения при транспортировке груза.
О сделке RB сообщил представитель венчурного фонда NRG Ventures. Общий объем посевного раунда Moeco составил $2,5 млн, доля фонда – $250 тысяч.
Moeco разрабатывает решения для сквозной аналитики в логистике. Разработка компании позволяет клиенту фирмы следить за доставляемым груза – отслеживать удары, температуру, влажность и уровень освещения при его транспортировке.
Привлеченные средства Moeco планирует направить в том числе на выход на рынок Ближнего Востока.
«Китай, вероятнее всего, начнет активнее использовать Ближний Восток для создания логистической инфраструктуры в Европу. В связи с этим значительно возрастет значимость этого региона как международного центра транспортно-логистической системы на стыке Азии, Европы и Африки», – отметил партнер NRG Ventures Максим Шашенков.
Moeco в 2017 году основал россиянин Дмитрий Гориловский, он же является генеральным директором компании. Стартап представлен в 180 странах, все его клиенты входят в список Fortune 500.
По данным Crunchbase, общий объем привлеченных Moeco средства составляет $3 млн без учета текущего раунда. В одном из раундов в стартап вкладывались инвесторы братья Либерманы и фонд TMT Investments.
Венчурный фонд MRG Ventures основан в 2021 году. Инвестиции фонда ориентированы на международные стартапы с русскоговорящими основателями. Фонд участвует в раундах от предпосевного до стадии A.
Фото на обложке: Nobody_man /
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