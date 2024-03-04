Индекс Мосбиржи поднялся выше уровня обвала после начала СВО

Индекс Мосбиржи поднялся выше уровня обвала после начала спецоперации на Украине. Таким образом ключевой индекс российского фондового рынка обновил почти двухлетний максимум. Наибольший вклад в сегодняшний рост индекса внесли бумаги «Яндекса» и Ozon.
В ходе торгов 4 марта индекс Мосбиржи поднимался до 3298 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.
Таким образом, индекс Мосбиржи – ключевой показатель российского фондового рынка – обновил почти двухлетний максимум. Ниже текущего уровня индекс находился перед объявлением о начале спецоперации на Украине. 24 февраля 2022 года индекс рухнул на 45,5% до 1681 пунктов.
Наибольший вклад в рост индекса Мосбиржи в понедельник 4 марта внесли бумаги «Яндекса» (+4,3%), Ozon (+3,2%), Polymetal (+2,4%), «Мечела» (+2,3%), «Аэрофлота» (+2,3%).
На прошедшей неделе с 26 февраля по 3 марта индекс Мосбиржи поднялся на 3,6%.
Фото на обложке: Stanley Kalvan /
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