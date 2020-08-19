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Торги акциями Apple на Мосбирже начнутся 7 сентября

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Торги бумагами корпорации Apple начнутся на Московской бирже с опозданием — 7 сентября. Акции еще 19 иностранных эмитентов, как было заявлено ранее, станут доступны инвесторам с 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба биржи.

Торги акциями Apple на Мосбирже начнутся 7 сентября

Как поясняют представители биржи перенос даты начала торгов акциями Apple связан с процедурой дробления акций компании. 

Коэффициент дробления составит 4:1. По данным Apple, каждый акционер компании при закрытии реестра 24 августа получит три дополнительные акции на каждую бумагу, принадлежащую ему на отчетную дату. Торги с корректировкой на сплит начнутся 31 августа.

Процедура сплита состоится 28 августа. После ее завершения количество бумаг компании в выпуске на Мосбирже будет изменено.

Ранее о процедуре сплита акций также сообщила Tesla.

Фото: Hadrian / Shutterstock

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