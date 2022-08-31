В списке «голубых фишек» Мосбиржи произошли изменения

Московская биржа обновила список «голубых фишек» – наиболее ликвидных ценных бумаг, торгующихся на площадке. Из перечня исключили акции Новолипецкого металлургического комбината, котировки которых после начала спецоперации на Украине ушли в крутое пике.
О внесении изменений в список так называемых голубых фишек Мосбиржа сообщила на своем сайте.
Из перечня исключили обыкновенные акции Новолипецкого металлургического комбината. После начала спецоперации на Украине их стоимость упала более чем на 30%. В моменте бумаги отыгрывали падение, но в перспективе оно продолжается до сих пор.
По актуальным на момент публикации данным одна акция НЛМК на бирже стоит 119,58 рублей – в середине февраля она стоила 233 рубля.
Место ценным бумаг НЛМК на Мосбирже заняли акции производителя удобрений «Фосагро». В феврале их котировки обрушились, но очень быстро вернули прежние позиции, а позже – начали расти. По сравнению с ценой в 5015 рублей 25 февраля, акции «Фосагро» к 31 августа подорожали более, чем на 50% – до 7938 рублей.
Фото на обложке: Zakharchuk /
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