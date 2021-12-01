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Около 40 российских компаний готовятся провести IPO в ближайшие годы

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Московская биржа ведет переговоры с 30-40 компаниями, которые готовятся к проведению первичного публичного размещения акций (IPO) в ближайшие годы, сообщил глава торговой площадки Юрий Денисов. Большая часть из них — технологические компании.

Около 40 российских компаний готовятся провести IPO в ближайшие годы

«Мы ведем переговоры приблизительно с 30-40 компаниями, которые в ближайшие годы будут готовы к выходу на IPO. Преимущественно это те бизнесы, которые были созданы за последние 10 лет и, в частности, это именно технологические компании, новой экономики», — передает ТАСС слова Денисова.

За 2020-2021 годы биржа провела IPO и SPO в общем объеме более 650 млрд рублей. В 2021 году на Московской бирже состоялось шесть IPO, три из которых произошли только на российской площадке.

Денисов отметил высокую роль физлиц, которые вышли на российский рынок и которые создают дополнительную ликвидность. «Сейчас мы видим, что доля физлиц в IPO компаний составляет от 10% до 30%», — сообщил он.

При этом изменения произошли и в компаниях, выходящих на российский рынок ценных бумаг. По данным Денисова, с 2019 года доля несырьевого сектора в индексе Московской биржи выросла с 32 до 42%. 

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Фото на обложке: insta_photos / Shutterstock

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