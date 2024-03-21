Мосбиржа анонсировала запуск торгов фьючерсами на индексы Dow Jones и Russel. Торги новыми фьючерсными контрактами начнутся 26 марта. Эти инструменты помогут инвесторам участвовать в движении глобальных рынков, находясь при этом в российской юрисдикции.
Московская биржа 26 марта запустит торги новыми фьючерсными контрактами на индексы фондового рынка США. Об этом сообщила пресс-служба площадки.
DJ Industrial Average ETF отслеживает рыночную капитализацию компаний, входящих в Dow Jones Industrial Average. Этот индекс состоит из 30 «голубых фишек» рынка.
iShares Russell 2000 ETF отслеживает показатели индекса Russell 2000 Index, в который входят компании с малой рыночной капитализацией.
Новые финансовые инструменты позволят российским инвесторам участвовать в движении глобальных рынков, находясь при этом в юрисдикции РФ, отметили в пресс-службе Мосбиржи.
На Мосбирже уже представлены фьючерсы на паи биржевых фондов ключевых индексов мирового фондового рынка, в том числе S&P 500, Nasdaq 100, Nikkei 225.
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