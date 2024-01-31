Мосбиржа запустила торги первым в России биржевым фондом на облигации с переменным купоном

Мосбиржа запустила торги первым в России биржевым фондом на облигации с переменным купоном. Размер купона привязан к ставке, которая близка к ключевой. Доля государственных и корпоративных облигаций в портфеле фонда составляет не менее 80%, остальное – инструменты денежного рынка.

На Мосбирже начались торги биржевым паевым фондом на флоатеры – облигации с переменным купоном. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

Фонд на флоатеры торгуется под тикером SBFR. Это первый в России подобный фонд, отметили в Мосбирже.

Доля государственных и корпоративных облигаций в портфеле фонда составляет не менее 80%. Остальные 20% – инструменты денежного рынка, такие как сделки обратного репо. Один пай фонда стоит 10 рублей.

Размер купона привязан к индексу RUONIA, то есть средневзвешенной ставке, по которой организации берут необеспеченные кредиты на условиях овернайт. Ставка RUONIA близка к ключевойставке ЦБ, уровень которой на данный момент составляет 16%.

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