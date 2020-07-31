Мосбиржа начнет торги акциями иностранных компаний

Московская биржа объявила, что торги акциями иностранных компаний начнутся 24 августа. Инвесторам станут доступны сделки с 20 бумагами компаний, входящими в индекс S&P 500. Об этом сообщает пресс-служба биржи.

На первом этапе будут доступны акции крупных иностранных корпораций: Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, Twitter и других. Известно, что дальнейшее увеличение перечня ценных бумаг начнется в четвертом квартале текущего года.

«На втором этапе список акций будет расширен до 50 акций. В дальнейшем Московская биржа будет расширять список доступных инструментов, анализируя клиентский спрос», — говорится в сообщении.

Торги и расчеты по ним будут осуществляться в российских рублях. Дивиденды по акциям будут начисляться в оригинальной валюте — по американским бумагам в долларах США.

По заявлению члена правления Мосбиржи Игоря Марича, на бирже уже есть доступ к иностранным бумагам в виде биржевых фондов. Также торгуются инструменты международного срочного рынка.

«Теперь настало время для допуска иностранных акций: мы начинаем с самых ликвидных бумаг крупнейших эмитентов», — добавляет Марич.

Фото: Московская биржа