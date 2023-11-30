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Мосбиржа обновит состав ключевого индекса российского фондового рынка

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мосбиржа обновит состав ключевого индекса российского фондового рынка. В декабре в индекс Мосбиржи включат ценные бумаги пяти компаний. Также будут скорректированы индексы «голубых фишек» и информационных технологий.

Мосбиржа обновит состав ключевого индекса российского фондового рынка

С 22 декабря Мосбиржа обновит составит индекса Мосбиржи – ключевого показателя российского фондового рынка. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

В новую базу расчета индекса Мосбиржи будут включены ценные бумаги «Мечела» (обыкновенные и привилегированные акции), «Самолета», «Совкомфлота», «Мосэнерго». Эти же акции включат в расчет долларового индекса РТС.

Также с 22 декабря будет скорректирован индекс «голубых фишек» – в него включат акции Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), акции МТС будут исключены из индекса. В индекс информационных технологий войдут ценные бумаги «Группы Астра».

В сентябре в расчет индексов Мосбиржи и РТС включили бумаги «Группы Позитив», Qiwi, «Юнипро» и «Селигдара».

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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