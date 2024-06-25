Московская биржа запустит расчетные фьючерсы на индекс IPO и ETF развивающихся рынков

Мосбиржа в июле запустит торги расчетными фьючерсами на индекс IPO. Площадка фиксирует интерес участников фондового рынка к индексным инструментам, пояснила управляющий директор по рынку деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.

Площадка ожидает высокого спроса на фьючерс на индекс IPO — индикатор цен компаний, которые недавно вышли на биржу, приводит «Интерфакс» слова Патрикеевой.

Она отметила, что в ближайший месяц биржа может запустить расчетные фьючерсы на ETF, который повторяет динамику индекса MSCI Emerging Markets.

А до конца 2024 года планируется расширить линейку вечных фьючерсов на фондовые инструменты.

Расчет нового индикатора — индекса IPO — Московская биржа начала в апреле этого года. В нем состоят акции 17 компаний: IVA Technologies, Whoosh, CarMoney, Henderson, «Софтлайн», «Генетико», «Группа Астра», «Евротранс», ЮГК, «Совкомбанк», «Диасофт», «АГ Кристалл», «МТС-банк», «Мосгорломбард», «Делимобиль», и МФК «Займер».

В настоящее время на Московской бирже торгуются фьючерсы на ETF, которые инвестируют в акции из базы расчета индексов S&P 500, NASDAQ 100, DAX, Euro Stoxx 50, Hang Seng, Nikkei 225, Dow Jones и Russell 2000.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock