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Активность частных инвесторов в прошлом году стала рекордной за всю историю Мосбиржи

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Частные инвесторы показали рекордную активность на Московской бирже по итогам прошлого года. Объем вложенных ими средств в ценные бумаги на площадке составил 1,35 трлн рублей, а количество физических лиц, имеющих брокерские счета увеличилось вдвое – до 17 млн.

Активность частных инвесторов в прошлом году стала рекордной за всю историю Мосбиржи

О том, что активность розничных инвесторов на Мосбирже в 2021 году достигла рекордных показателей за всю историю работы площадки, сообщили в пресс-службе биржи.

По итогам прошлого года частные инвесторы наторговали на бирже более чем на 1 квадриллион (тысяча триллионов) рублей. Доля этой группы инвесторов в торговле акциями составила 40%, облигациями – 10%, на срочном рынке – 43,4%. 

В акции компаний инвесторы вложили 532 млрд рублей, в облигации – 819 млрд рублей. При этом 80,7% доли вложений в последние пришлись на бумаги корпораций, и только 15,5% – в государственные облигации.

Наибольшую популярность частных инвесторов среди акций завоевали ценные бумаги Сбербанка, «Газпрома», ВТБ, «Аэрофлота», «Алросы», «Северстали». Например, с бумагами «Сбербанка» совершали операции 1,2 млн человек.     

Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, в 2021 году увеличилось вдвое – до 17 млн человек. Таким образом как минимум каждый десятый житель России в настоящее время имеет брокерский счет на Мосбирже.

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Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

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