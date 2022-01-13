Активность частных инвесторов в прошлом году стала рекордной за всю историю Мосбиржи

Частные инвесторы показали рекордную активность на Московской бирже по итогам прошлого года. Объем вложенных ими средств в ценные бумаги на площадке составил 1,35 трлн рублей, а количество физических лиц, имеющих брокерские счета увеличилось вдвое – до 17 млн.

О том, что активность розничных инвесторов на Мосбирже в 2021 году достигла рекордных показателей за всю историю работы площадки, сообщили в пресс-службе биржи.

По итогам прошлого года частные инвесторы наторговали на бирже более чем на 1 квадриллион (тысяча триллионов) рублей. Доля этой группы инвесторов в торговле акциями составила 40%, облигациями – 10%, на срочном рынке – 43,4%.

В акции компаний инвесторы вложили 532 млрд рублей, в облигации – 819 млрд рублей. При этом 80,7% доли вложений в последние пришлись на бумаги корпораций, и только 15,5% – в государственные облигации.

Наибольшую популярность частных инвесторов среди акций завоевали ценные бумаги Сбербанка, «Газпрома», ВТБ, «Аэрофлота», «Алросы», «Северстали». Например, с бумагами «Сбербанка» совершали операции 1,2 млн человек.

Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, в 2021 году увеличилось вдвое – до 17 млн человек. Таким образом как минимум каждый десятый житель России в настоящее время имеет брокерский счет на Мосбирже.

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