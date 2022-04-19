Налоговая служба Великобритании собралась отозвать особый статус у Московской биржи

Британская налоговая служба сообщила о намерении отозвать особый статус Московской биржи. Статус признанной фондовой биржи дает инвесторам право на некоторые налоговые льготы в Великобритании, которых они могут лишиться, если Лондон реализует планы.

О намерении отозвать статус признанной фондовой биржи у Московской биржи сообщается на сайте налоговой службы Великобритании.

«Это означает, что в будущем инвесторы не смогут получить доступ к некоторым налоговым льготам Великобритании при торговле ценными бумагами на Московской бирже , хотя существующие инвестиции будут защищены», – говорится в сообщении британского ведомства.

Статус признанной фондовой биржи наделяет инвесторов правом на получение определенных налоговых льгот в Великобритании. Если Лондон лишит Мосбиржу этого статуса, доступ к особым налоговым режимам для будущих инвестиций в ценные бумаги, торгуемых на Мосбирже, будет ограничен.

В пояснении британского ведомства говорится, что намерение лишить Мосбиржу особого статуса связано с ограничениями, которые Банк России наложил на иностранных инвесторов. С 28 февраля Московская биржа запретила брокерам продавать активы по указанию нерезидентов России, уточняет ведомства.

Фото на обложке: Bucchi Francesco / Shutterstock