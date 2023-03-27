Мосбиржа начнет торги фьючерсами на инвестирующий в японские компании фонд

Мосбиржа с 28 марта начнет торги фьючерсами на инвестирующий в крупнейшие японские компании биржевой фонд. Контракты будут номинированы в валюте при расчетах в российских рублях.
О расширении линейки производных на глобальные активы рассказали в пресс-службе Мосбиржи.
С 28 марта на площадке начнутся торги в российских рублях на фьючерсы биржевого фонда iShares Core Nikkei 225 UCITS ETF. Фонд инвестирует в акции 225 крупнейших компаний Японии, входящих в индекс Nikkei 225.
Инвесторам будут доступны несколько серий контрактов с исполнением в 2023 году и марте 2024 года. Торги и расчеты будут производиться в российских рублях при номинировании контрактов в японской иене.
На Мосбирже уже идут тоги фьючерсными контрактами на биржевые фонды, инвестирующие в крупнейшие компании США, Гонконга, Германии.
В текущем году Мосбиржа планирует запустить торги фьючерсами на бразильские и турецкие индексы.
Фото на обложке: rafapress /
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