Мосбиржа объяснила внезапную приостановку торгов на фондовом рынке «аппаратной ошибкой сервера». Торги на рынке площадки не проводились почти два часа – их приостановили без предупреждения и возобновили в 15:45 мск.
Торги на фондовом рынке Мосбиржи были приостановлены из-за аппаратной ошибки основного сервера. Об этом говорится в заявлении торговой площадки.
«По процедурам биржи в случае реализации такой ошибки осуществляется переход на резервный сервер, который занимает чуть более одного часа», – рассказали в пресс-службе Мосбиржи.
Мосбиржа остановила торги на фондовом рынке в 13:58 мск. Предупреждения об остановке торгов не было, она была внезапной. Проведение торгов было восстановлено в 15:45 мск.
Во время приостановки торгов на фондовом рынке торги на остальных рынках площадки проводились в штатном режиме.
Фото на обложке: rafapress /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «МТС Банк» проведет IPO на Мосбирже весной 2024 года — Reuters
- 2 Мосбиржа обновит методику расчета своего основного индекса и создаст Центр корпоративной информации эмитентов
- 3 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
- 4 Markswebb определил лучшие брокерские приложения 2024 года
- 5 «Диасофт» провел IPO по верхней границе ценового диапазона в 4,5 тыс. рублей за акцию
ВОЗМОЖНОСТИ
13 февраля 2024
13 февраля 2024
13 февраля 2024