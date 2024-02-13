Мосбиржа объяснила внезапную приостановку торгов на фондовом рынке «аппаратной ошибкой сервера». Торги на рынке площадки не проводились почти два часа – их приостановили без предупреждения и возобновили в 15:45 мск.

Торги на фондовом рынке Мосбиржи были приостановлены из-за аппаратной ошибки основного сервера. Об этом говорится в заявлении торговой площадки.

«По процедурам биржи в случае реализации такой ошибки осуществляется переход на резервный сервер, который занимает чуть более одного часа», – рассказали в пресс-службе Мосбиржи.

Мосбиржа остановила торги на фондовом рынке в 13:58 мск. Предупреждения об остановке торгов не было, она была внезапной. Проведение торгов было восстановлено в 15:45 мск.

Во время приостановки торгов на фондовом рынке торги на остальных рынках площадки проводились в штатном режиме.

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