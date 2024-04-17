Мосбиржа намерена провести первое pre-IPO во втором квартале 2024 года

Мосбиржа намерена провести первое размещение на платформе внебиржевого привлечения капитала во втором квартале 2024 года. Об этом «Ведомостям» сообщил управляющий директор фондового рынка торговой площадки Борис Блохин.

До конца 2024 года на платформе может пройти пять сделок pre-IPO в диапазоне от 200 млн до 1 млрд рублей. Доступ к ним смогут получить только квалифицированные инвесторы.

Pre-IPO — это покупка акций до выхода компании на биржу. В отличие от IPO предразмещение не предполагает публичности акционерного общества.

Одно из требований к будущему эмитенту платформы – подробно описать, зачем ему нужны деньги. Мосбиржа будет рассматривать прежде всего сделки cash-in, т. е. привлеченные средства будут оставаться в компании.

По словам Блохина, платформа уже готова к такой работе. Сейчас в компании думают, как организовать поток сделок, распределив спрос и создав условия для справедливой аллокации. В дальнейшем планируется этот процесс превратить в фабрику — выдавать инвестору календарь из потенциальных сделок.

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