Мосбиржа нарастила чистую годовую прибыль на 67,5%. Торговая площадка прибавила по всем основным финансовым показателям, в том числе операционным и комиссионным доходам. Акции биржи на фоне публикации отчета выросли на 2,3%.
Чистая прибыль Мосбиржи по итогам 2023 года выросла на 67,5%. Об этом говорится в финансовом отчете торговой площадки.
Показатель EBITDA, который считается ключевым для оценки инвестиционной привлекательности бизнеса, увеличился на 65,6% год к году и составил 82,2 млрд рублей. Скорректированная EBITDA выросла на 26,3% до 80,8 млрд рублей.
В 2023 году Мосбиржа заработала 104,6 млрд рублей операционных доходов, рост составил 25,3% год к году. Комиссионные доходы торговой площадки выросли на 39,4% до 52,2 млрд рублей.
В Мосбирже подчеркнули, что достижению текущих финансовых показателей способствовала в том числе высокая активность клиентов, а также запуск новых продуктов и услуг.
Фото на обложке: Quality Stock Arts /
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