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Мосбиржа 14 августа зафиксировала абсолютный рекорд активности частных инвесторов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мосбиржа зафиксировала абсолютный рекорд активности частных инвесторов. В день перед повышением ключевой ставки ЦБ сделки совершили 1,5 млн человек, что является максимальным значением за всю историю биржевых торгов.

Мосбиржа 14 августа зафиксировала абсолютный рекорд активности частных инвесторов

14 августа Московская биржа зафиксировала абсолютный рекорд активности частных инвесторов. Объем торгов акциями на бирже составил 240 млрд рублей, сделки совершили 1,5 млн человек, сообщила площадка.

Доля физических лиц в общем объеме торгов составил 84%. Большинство из них проживают в Москве (22,5%), Московской области (12,5%) и Петербурге (5,4%).

В понедельник 14 августа ЦБ анонсировал проведение внепланового заседания совета директоров. На заседании 15 августа регулятор поднял ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых.

Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock

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