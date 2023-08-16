Мосбиржа 14 августа зафиксировала абсолютный рекорд активности частных инвесторов

Мосбиржа зафиксировала абсолютный рекорд активности частных инвесторов. В день перед повышением ключевой ставки ЦБ сделки совершили 1,5 млн человек, что является максимальным значением за всю историю биржевых торгов.
14 августа Московская биржа зафиксировала абсолютный рекорд активности частных инвесторов. Объем торгов акциями на бирже составил 240 млрд рублей, сделки совершили 1,5 млн человек, сообщила площадка.
Доля физических лиц в общем объеме торгов составил 84%. Большинство из них проживают в Москве (22,5%), Московской области (12,5%) и Петербурге (5,4%).
В понедельник 14 августа ЦБ анонсировал проведение внепланового заседания совета директоров. На заседании 15 августа регулятор поднял ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых.
Фото на обложке: Stanley Kalvan /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Индекс Мосбиржи пробил отметку в 3200 пунктов впервые с конца февраля 2022 года
- 2 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
- 3 СПВБ может выйти на валютные торги
- 4 Медвежий рынок: как себя вести и что делать?
- 5 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
ВОЗМОЖНОСТИ
16 августа 2023
16 августа 2023
17 августа 2023