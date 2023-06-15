Мосбиржа представила «Трейд Радар» – аналог терминала Bloomberg. Информационный ресурс поможет инвесторам получать релевантные данные о состоянии фондового рынка, проводить технический анализ, просматривать историю сделок.
Московская биржа запустила бета-версию информационно-торгового терминала «Трейд Радар», который по функционалу напоминает терминал Bloomberg. Об этом сообщила пресс-служба площадки.
«Трейд Радар» поможет инвесторам получать актуальные данные о состоянии фондового рынка. На ресурсе можно получить доступ к релевантной новостной ленте, помощь в техническом анализе рынка, просматривать историю сделок, обмениваться сообщениями.
«Представленный сегодня терминал – это первый шаг большого пути, мы хотим развивать этот продукт вместе с рынком и открыты для партнерства, которое поможет сделать наш продукт максимально полезным для клиентов», – отметил председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов.
Администратором и идентификатором участников ресурса является Мосбиржа. Она также обеспечивает хранение протоколов переговоров пользователей.
Фото на обложке: Московская биржа
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