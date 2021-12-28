Мосбиржа назвала лучшего частного инвестора года — его доходность превысила 1300% за 4 месяца

Мосбиржа подвела итоги конкурса «Инвестор года». Его победителем стал инвестор с ником perfection – он смог заработать 1,9 млн рублей при стартовом капитале в 143 тысяч рублей. Доходность инвестора от сделок на фондовом рынке превысила 1300% за 4 месяца.
Итогам конкурса «Инвестор года» с RB поделилась пресс-служба Московский биржи. Конкурс проводится с 16 сентября по 16 декабря текущего года.
Победителем в номинации «Лучший частный инвестор» стал человеком с ником perfection. Он также стал «лучшим частным инвестором на фондовом рынке» и «лучшим трейдером вечерней сессии».
Доходность инвестора perfection составила 1332,71% за 4 месяца. При стартовом капитале в 143 тысячи рублей он смог заработать 1,9 млн рублей. 99% сделок он совершил на фондовом рынке, 1% – на срочном. Всего инвестор совершил свыше 17 тысяч сделок.
Лучшим инвестором на срочном рынке стал Big_MaMa с доходностью 723,15%. На валютном рынке больше всех заработал Grigorii777 – он увеличил свой капитал на 61,78%.
В конкурсе приняли участие свыше 26 тысяч частных инвесторов. Суммарные активы участников конкурса превысили 9,1 млрд рублей, а совокупный оборот по сделкам – их было совершено более 12 млн – составил 2,1 трлн рублей.
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Фото на обложке: Kal'van /
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