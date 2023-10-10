На Мосбирже начались торги паями фонда на акции компаний малого и среднего бизнеса

На Мосбирже начались торги паями инвестиционного фонда на акции компаний малого и среднего бизнеса. Таким образом число созданных на базе российских компаний биржевых фондов на Мосбирже достигло 17 штук.

На Мосбирже стартовали торги паями нового биржевого инвестиционного фонда (БПИФ). Об этом сообщила пресс-служба площадки.

В состав фонда «Акции малой и средней капитализации» входят компании малого и среднего бизнеса из разных сфер деятельности: IT, ритейл, транспорт и других.

Паи фонда представлены на Мосбирже под тикером SBSC. Один пай фонда на момент его формирования стоил 10 рублей. Все расчеты по фонду производятся в рублях, полученные от входящих в состав компаний дивиденды реинвестируются в фонд.

С запуском торгов паями нового фонда общее количество фондов, созданных на базе российских компаний и представленных на Мосбирже, достигло 17 штук.

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