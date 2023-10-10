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На Мосбирже начались торги паями фонда на акции компаний малого и среднего бизнеса

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

На Мосбирже начались торги паями инвестиционного фонда на акции компаний малого и среднего бизнеса. Таким образом число созданных на базе российских компаний биржевых фондов на Мосбирже достигло 17 штук.

На Мосбирже начались торги паями фонда на акции компаний малого и среднего бизнеса

На Мосбирже стартовали торги паями нового биржевого инвестиционного фонда (БПИФ). Об этом сообщила пресс-служба площадки.

В состав фонда «Акции малой и средней капитализации» входят компании малого и среднего бизнеса из разных сфер деятельности: IT, ритейл, транспорт и других.

Паи фонда представлены на Мосбирже под тикером SBSC. Один пай фонда на момент его формирования стоил 10 рублей. Все расчеты по фонду производятся в рублях, полученные от входящих в состав компаний дивиденды реинвестируются в фонд.

С запуском торгов паями нового фонда общее количество фондов, созданных на базе российских компаний и представленных на Мосбирже, достигло 17 штук.

Фото на обложке: Burdun Iliya / Shutterstock

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