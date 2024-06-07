Мосбиржа допустила запуск торгов в выходные дни. На данный момент они проводятся только в будни. Площадка готова к такому нововведению и обсуждает его с индустрией, сообщил управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень.
Мосбиржа готова к запуску торгов в выходные дни. Об этом рассказал управляющий директор торговой площадки Владимир Крекотень, его слова передает РБК.
Площадка обсуждает это нововведение с индустрией и участниками рынка, чтобы выработать наилучшее предложение для инвесторов.
По словам Крекотня, в основном пять дней в неделю инвесторы заняты на своем основном месте работы. В будни им недостаточно времени реализовывать инвестиционные решения, отметили в Мосбирже.
Ранее Крекотень заявлял о готовности Мосбиржи запустить торги в круглосуточном режиме. Это может привлечь на фондовый рынок новых инвесторов.
Фото на обложке: rafapress /
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