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Число инвестирующих на Мосбирже физических лиц достигло 22,9 млн

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мосбиржа отчиталась о росте инвестирующих на площадке физических лиц до 22,9 млн человек. За год число имеющих брокерские счета на бирже людей увеличилось на 6,1 млн, а доля частных инвесторов в объеме торгов акциями почти достигла 60%.

Число инвестирующих на Мосбирже физических лиц достигло 22,9 млн

По итогам прошлого года количество открытых на Московской бирже брокерских счетов увеличилось на 10,7 млн и достигло 38,3 млн, сообщила площадка. Число имеющих счета физических лиц выросло на 6,1 млн до 22,9 млн человек.

Частные инвесторы заняли долю в 59% в объеме торгов акциями, при этом в декабре 2022 года этот показатель достигал 76%. Также на частных инвесторов пришлось 24,4% объема торгов облигациями. В акции такие инвесторы вложили 243,5 млрд рублей, в облигации – 375,4 млрд рублей.

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов по итогам 2022 года стали акции «Газпрома» с долей в 25%, обыкновенные акции Сбербанка – 22,6%, акции «Лукойла», «Норникеля» и «Роснефти» с долями в 11,5%, 10,1% и 5,3% соответственно.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

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