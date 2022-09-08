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Основатель фоторедактора Prisma Алексей Моисеенков запустил рекрутинг-платформу для геймеров LF.Group

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Основатель фоторедактора Prisma и комьюнити-мессенджера Capture Алексей Моисеенков запустил рекрутинг-платформу для геймеров LF.Group в Лондоне. Среди других соучредителей кофаундеры Overgear — Дмитрий Беседа и Александр Каретин и основатель eStreams Стас Капинус.

Основатель фоторедактора Prisma Алексей Моисеенков запустил рекрутинг-платформу для геймеров LF.Group

Стартап успел привлечь инвестиции в размере $1 млн от американской Grishin Robotics. Деньги направят на создание новых функций на платформе, внутриигровые мероприятия, сообщил VB.

LF.Group помогает игрокам и сообществам найти тиммейтов в онлайн-играх. Платформа создавалась фанатами MMORPG, игравших в World of Warcraft.

На платформе зарегистрировано 50 тыс. профилей игроков, еще более 200 команд находятся в списке ожидания для набора новичков. Компания мечтает дорасти до 300 млн игроков по всему миру, которые проводят тратят на игры примерно 20 часов в неделю.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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