Основатель фоторедактора Prisma Алексей Моисеенков запустил рекрутинг-платформу для геймеров LF.Group

Основатель фоторедактора Prisma и комьюнити-мессенджера Capture Алексей Моисеенков запустил рекрутинг-платформу для геймеров LF.Group в Лондоне. Среди других соучредителей кофаундеры Overgear — Дмитрий Беседа и Александр Каретин и основатель eStreams Стас Капинус.
Стартап успел привлечь инвестиции в размере $1 млн от американской Grishin Robotics. Деньги направят на создание новых функций на платформе, внутриигровые мероприятия, сообщил VB.
LF.Group помогает игрокам и сообществам найти тиммейтов в онлайн-играх. Платформа создавалась фанатами MMORPG, игравших в World of Warcraft.
На платформе зарегистрировано 50 тыс. профилей игроков, еще более 200 команд находятся в списке ожидания для набора новичков. Компания мечтает дорасти до 300 млн игроков по всему миру, которые проводят тратят на игры примерно 20 часов в неделю.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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