Теперь платформа «Мой экспорт» подбирает подходящие маркетплейсы среди 150 онлайн-площадок

За год работы автоматизированного сервиса по подбору маркетплейсов на платформе «Мой экспорт» количество представленных на нем электронных торговых площадок увеличилось почти в два раза. Сейчас по запросу экспортера он анализирует 150 маркетплейсов и подбирает из них те, которые соответствуют продукции компании, ее предпочтениям и планам. Услуга бесплатная.

«Сервис по подбору маркетплейсов — уникальный цифровой продукт. Это касается как самого принципа автоматизации его работы, так и количества площадок, представленных на нем. Год назад в ноябре, когда он стартовал, там насчитывалось 80 площадок, в декабре — уже 100. В этом году мы добавили еще 50 маркетплейсов, в том числе и с возможностью подобрать национальные магазины.

Список площадок пополняется с учетом запросов экспортеров и тенденций развития мирового рынка интернет-торговли. Так, 30% новинок сервиса — это площадки в Азии и на Ближнем Востоке, 16% — международные маркетплейсы, 14% — онлайн-площадки Индии, 8% — из стран Африки. Пополнился перечень турецких, иранских, а также арабских каналов интернет-торговли. Кроме того, в список онлайн-магазинов впервые включили маркетплейсы стран Латинской Америки. Сегодня это перспективный рынок для российского экспорта», — рассказал директор по международным партнерским программам Российского экспортного центра Алексей Мурзенок.

Так, например, в этом году в сервисе появились такие международные площадки электронной торговли, как Supl.biz, GlobalTradePlaza, Tradologie, Fruugo, «Национальный магазин» на VirtualEXPO. Список китайских маркетплейсов пополнился такими онлайн-магазинами, как JD.hk, Tencent, iQIYI, BiliBili, Douyin Store, индийских — Flipkart, JioCinema, Zee5, Voot, Aha, ALTBalaji, HoiChoi. В Латинской Америке российские экспортеры могут размещать свою продукцию на маркетплейсах Mercado Libre, Globoplay.

Среди 150 площадок есть нишевые маркетплейсы, которые являются более эффективным каналом продаж, ведь зачастую не нужно идти на большие универсальные площадки.

В основе алгоритма подбора лежит анализ маркетплейсов по 30 параметрам, включая особенности продвигаемого продукта и предпочтения и планы экспортера. Сервис дает возможность компании оценить маркетплейсы, которые в наибольшей степени подходят именно ей.

Важно отметить, что рекомендации даются только по тем площадкам, чья эффективность для экспорта уже подтверждена, то есть российские предприниматели уже имели успешный опыт выхода на эти маркетплейсы и работы на них.

Чтобы получить услугу «Подбор маркетплейсов», компании необходимо зарегистрироваться на платформе «Мой экспорт» через УКЭП (Усиленная квалифицированная электронная подпись) или ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), найти сервис в разделе «Продвижение на внешние рынки» и заполнить анкету. Это займет не более 15 минут.

Далее на сайте появится список актуальных для экспортера маркетплейсов, а также индивидуальные рекомендации по использованию онлайн-каналов для экспорта. Предприниматель получает доступ к развернутой информации об особенностях работы с ними, пошаговым инструкциям, обучающим видеороликам и другим полезным материалам.

Все это позволяет компаниям самостоятельно разместиться на той или иной площадке. Если же экспортеру необходима сторонняя помощь, то он может обратиться к услугам аккредитованных специалистов в сфере электронной торговли. Найти их можно на B2B-маркетплейсе «Профессионалы экспорта». Там же представители МСП могут получить данную услугу с региональной господдержкой.

Цифровая платформа «Мой экспорт» предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Цифровая платформа работает в режиме одного окна.

Регистрация организаций и индивидуальных предпринимателей в экосистеме сейчас оптимизирована через ЕСИА, а более 50 услуг теперь можно получить проще и быстрее — для этого понадобится только ЕСИА, а УКЭП уже предоставлять не нужно. Кроме того, на платформе теперь есть чат поддержки пользователей, где на многие вопросы пользователей отвечает робот.

Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock