Разработчик российского аналога Microsoft Office получил убыток в 2023 году

Разработчик софта «МойОфис» — компания «Новые облачные технологии» (НОТ) — снизил выручку почти на 44% и получил убыток в 2023 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет компании.

Выручка НОТ снизилась до 1,9 млрд рублей. Компания получила чистый убыток 5,2 млрд рублей против прибыли 386,5 млн рублей в 2022 году.

«Новые облачные технологии» основали в 2013 году. Она специализируется на разработке офисных решений. Пять лет назад в число ее акционеров вошла «Лаборатория Касперского», став владельцем сначала 29,5%, позднее нарастив долю до 61,05%. Среди продуктов компании платформы «Документы», «Текст», «Таблица», «Презентация», «Почта», «Календарь», «Контакты» и др.

Представители разработчика объяснили финансовые результаты несколькими факторами:

Во-первых, на них сказалось общее снижение темпов импортозамещения офисного софта. Если в 2022 году наблюдался существенный рост, то в 2023 году закупки оказались ниже прогнозных значений.

Во-вторых, отразилось отсутствие финансирования на закупку софта у многих государственных и окологосударственных организаций. В 2023 году они делали лишь пилотные проекты по внедрению софта НОТ.

В-третьих, многие зарубежные производители, в том числе Microsoft, оставили возможность заказчикам продолжать пользоваться и покупать лицензии. Часть компаний заняла выжидательную позицию, но недавнее уведомление Microsoft о прекращении работы облачных сервисов «станет хорошим напоминанием о необходимости скорейшего импортозамещения».

В-четвертых, крупнейшие российские компании предпочитают приобретать трехлетние лицензии, которые не требуется закупать ежегодно.

С начала 2024 года в НОТ наблюдают положительную динамику по продажам по сравнению с первым кварталом прошлого года объем продаж лицензий «МойОфис» увеличился на 126%, был двузначный рост в количестве мелких и средних сделок, а также рост среднего чека в сделках.

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