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«Мокка» запустила первый сервис In-App шоппинга

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Мокка» запустила сервис для шопинга «Мегамолл», который позволит в одном приложении осуществлять покупки в интернет-магазинах популярных российских брендов. Оплачивать товары можно частями с помощью виртуальной карты «Мокка», рассказали в компании.

«Мокка» запустила первый сервис In-App шоппинга

Финтех-сервис «Мокка» предоставляет услуги BNPL (Buy Now Pay Later) в странах России и Восточной Европы. Компания разработала единое платежное решение для всех магазинов, представленных в приложении. 

В приложение уже добавили такие магазины, как Ozon, Wildberries, «М.Видео», «Эльдорадо», Aliexpress, «Золотое Яблоко» и Hoff. При регистрации в сервисе пользователь получит лимит. С помощью виртуальной карты «Мокка» теперь можно оплачивать покупки во всех магазинах в срок от 1 до 12 месяцев.

«Лимит рассчитывается за несколько секунд нашей рисковой моделью, которая обращает внимание на такие факторы, как: "закредитованность" человека, уровень кредитной истории (были ли невозвраты средств по другим финансовым продуктам, просрочки и т.п.), насколько давно был приобретен указанный номер телефона, наличие постоянной работы и множество других», — уточнил RB.RU представитель компании.

В «Мокка» также подчеркнули, что такой функционал реализован впервые. По словам сооснователя компании Ирины Швакман, популярность BNPL растет как в России, так и по всему миру.

Фото на обложке: YuliiaOsadcha / Shutterstock

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