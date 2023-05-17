«Изыдет человек на дело свое»: появилась официальная молитва для поиска работы

У верующих появилась официальная молитва для поиска работы, ее текст утвердил синод РПЦ. Молитву можно читать во всех храмах Русской православной церкви, а верующие могут использовать ее в богослужебном пении.

Священный Синод Русской православной церкви официально утвердил молитву для поиска работы. Текст молебного пения «по случая поиска работы» опубликован на официальном сайте Московского патриархата.

«Изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера», – говорится в тексте молебного пения. Также в тексте есть прошение к подаче человеку дела, которое пошло бы во благо, и чтобы человек принес достойный плоды трудов.

Текст молитвы разработала синодальная богослужебная комиссия РПЦ во главе с митрополитом Петрозаводским и Карельским Константином.

РПЦ обсуждала необходимость принятия молитвы о поиске работы в течение нескольких лет.

Фото на обложке: Artemiy Belyaev / Shutterstock