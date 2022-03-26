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Молодежь готова работать в зарубежных компаниях, если они вернутся — исследование SuperJob

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Исследователи SuperJob провели новый опрос соискателей и выяснили, что большинство россиян (77% из 1600 опрошенных) при трудоустройстве не выберут в качестве предпочтительного работодателя зарубежную организацию, которая ушла из России, а затем вернулась.

Молодежь готова работать в зарубежных компаниях, если они вернутся — исследование SuperJob

Среди этого большинства — 83% людей старше 45-ти лет, преимущественно женщины (83%).

При этом из 23% тех, кто выбрал бы при трудоустройстве западную фирму (ушедшую с рынка и вернувшуюся вновь), наибольшее количество молодежи: такую позицию чаще всего выражают россияне до 34 лет.

Они, впрочем, рассчитывают на более выгодные условия работы у «возвращенцев» (так называют компании в исследовании):

  • 58% россиян будут рассматривать таких работодателей только при более высокой зарплате,
  • 43% обратят внимание на удобный график,
  • 35% привлечет компенсационный пакет,
  • 29% нацелены на карьерный рост,
  • 4 из 10 оценят хорошие условия труда.

При этом работать в западных компаниях, вернувшихся на российский рынок, ради больших денег чаще готовы россияне с доходом более 80 тыс. рублей, а ради удобного графика — опрошенные с зарплатой менее 50 тыс. рублей.

Не желающие устраиваться в компании, которые из-за украинского конфликта покинули российский рынок, объясняют позицию политическими мотивами («К предателям не пойду!», «Наши не сбегут»).

Те же молодые люди, которые трезво оценивают ситуацию, склоняются к прагматическим мотивам. По их опыту, западные компании обычно предоставляют лучшие условия труда по сравнению с отечественными («Иностранцы платят больше»).

Тем не менее, эксперты подчеркивают, что ушедшие с отечественного рынка корпорации «рискуют своим HR-брендом» и будут вынуждены по возвращении «бороться за кадры». 

Фото на обложке: fauxels / Pexels

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