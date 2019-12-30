В России откроется программа поддержки молодых предпринимателей

Impact Hub Moscow и «Молодежный бизнес России» будут совместно реализовывать программу поддержки молодых предпринимателей. В этом им помогут международные партнеры — Youth Business International (YBI) и Citi Foundation.

Программа «Youth Business Europe» («Молодежный бизнес Европы») действует только в Европе, но скоро будет доступна жителям России и Казахстана. В нее входят:



обучение ведению бизнеса;

помощь наставников;

возможность взять низкопроцентный кредит.

Impact Hub Moscow и «Молодежный бизнес России» уже развивают проект с международными партнерами. Их совместная программа Social Impact Award направлена на поддержку и обучение социальных предпринимателей. Ее выпускники получат дополнительные возможности, после того как будут реализована новая программа «Youth Business Europe».

Благодаря партнерству с МБР и Citi Foundation у выпускников программы Social Impact Award в России есть возможность продолжать работать с наставниками и опытными предпринимателями после окончания бизнес-инкубатора, а также запрашивать экспертные консультации и участвовать во встречах сообщества. Мы также надеемся, что благодаря партнерству выпускники получат доступ к новым международным возможностям. Екатерина Халецкая, соучредитель и директор Impact Hub Moscow



Также в рамках программы будет создана премия «Молодые предприниматели в Европе».

Фото на обложке: Brooke Cagle/Unsplash