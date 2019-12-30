Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров Rusbase

В России откроется программа поддержки молодых предпринимателей

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Impact Hub Moscow и «Молодежный бизнес России» будут совместно реализовывать программу поддержки молодых предпринимателей. В этом им помогут международные партнеры — Youth Business International (YBI) и Citi Foundation.

В России откроется программа поддержки молодых предпринимателей

Программа «Youth Business Europe» («Молодежный бизнес Европы») действует только в Европе, но скоро будет доступна жителям России и Казахстана. В нее входят:

  • обучение ведению бизнеса;
  • помощь наставников;
  • возможность взять низкопроцентный кредит.

Impact Hub Moscow и «Молодежный бизнес России» уже развивают проект с международными партнерами. Их совместная программа Social Impact Award направлена на поддержку и обучение социальных предпринимателей. Ее выпускники получат дополнительные возможности, после того как будут реализована новая программа «Youth Business Europe».

Благодаря партнерству с МБР и Citi Foundation у выпускников программы Social Impact Award в России есть возможность продолжать работать с наставниками и опытными предпринимателями после окончания бизнес-инкубатора, а также запрашивать экспертные консультации и участвовать во встречах сообщества. Мы также надеемся, что благодаря партнерству выпускники получат доступ к новым международным возможностям.
Екатерина Халецкая, соучредитель и директор Impact Hub Moscow

Также в рамках программы будет создана премия «Молодые предприниматели в Европе».

Фото на обложке: Brooke Cagle/Unsplash

Подписывайтесь на Telegram-канал Rusbase YOUNG, где мы рассказываем, как любить бизнес и технологии, если вам от 0 до 24 лет.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

31 декабря 2019

Программа пилотирования стартапов STARTUP Borjomi

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

09 января 2020

Маркетинг в социальных сетях (SMM)

15 января 2020

Гайдаровский форум

15 января 2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

17 января 2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

31 декабря 2019

Программа пилотирования стартапов STARTUP Borjomi

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

09.01.2020

Маркетинг в социальных сетях (SMM)

15.01.2020

Гайдаровский форум

15.01.2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

3 — 10 января 2020

Выездная школа программирования GoToCamp

5 января — 29 февраля 2020

«Бизнес-класс»

5 — 31 января 2020

Развитие продаж для стартапа

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ