В России откроется программа поддержки молодых предпринимателей
Impact Hub Moscow и «Молодежный бизнес России» будут совместно реализовывать программу поддержки молодых предпринимателей. В этом им помогут международные партнеры — Youth Business International (YBI) и Citi Foundation.
Программа «Youth Business Europe» («Молодежный бизнес Европы») действует только в Европе, но скоро будет доступна жителям России и Казахстана. В нее входят:
- обучение ведению бизнеса;
- помощь наставников;
- возможность взять низкопроцентный кредит.
Impact Hub Moscow и «Молодежный бизнес России» уже развивают проект с международными партнерами. Их совместная программа Social Impact Award направлена на поддержку и обучение социальных предпринимателей. Ее выпускники получат дополнительные возможности, после того как будут реализована новая программа «Youth Business Europe».
Благодаря партнерству с МБР и Citi Foundation у выпускников программы Social Impact Award в России есть возможность продолжать работать с наставниками и опытными предпринимателями после окончания бизнес-инкубатора, а также запрашивать экспертные консультации и участвовать во встречах сообщества. Мы также надеемся, что благодаря партнерству выпускники получат доступ к новым международным возможностям.
Также в рамках программы будет создана премия «Молодые предприниматели в Европе».
Фото на обложке: Brooke Cagle/Unsplash
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