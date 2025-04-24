Молодые россиянки чаще отказывают в чаевых фитнес-тренерам и курьерам — исследование
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Аналитики сервиса «Плавно» провели исследование и выяснили, кто из «зумеров» (россияне в возрасте 18-24 лет) оставляет чаевые реже, а также работников какой сферы услуг чаще всего благодарит молодежь.
Гендерный разрыв в благодарности
Согласно исследованию, лишь 62% девушек 18–24 лет оставляют чаевые, причем сумма редко превышает 3% от чека. Их ровесники-мужчины проявляют щедрость чаще — в 86% случаев, а средний размер чаевых составляет 5–10%. Таким образом, девушки-зумеры оставляют чаевые в 1,5 раза реже, чем их ровесники мужчины
В каких сферах заметна разница?
- Доставка еды: женщины — 59%, мужчины — 86%
- Такси: женщины — 65%, мужчины — 92%
- Рестораны: женщины — 79%, мужчины — 94%
- АЗС: женщины — 74%, мужчины — 91%
Однако в салонах красоты ситуация обратная: 78% девушек оставляют чаевые против 69% мужчин. Средний чек у обоих полов — 490 рублей.
Фитнес-индустрия — рекордный разрыв
В спортзалах молодые женщины оставляют чаевые в 5 раз реже: только 17% против 83% у мужчин.
После 25 лет разница сглаживается
С возрастом привычки меняются: и мужчины, и женщины начинают благодарить примерно одинаково часто, хотя мужчины все же сохраняют небольшое преимущество в сумме.
Почему это важно?
«Хотя девушки-зумеры оставляют меньше чаевых, они на 14% чаще пользуются услугами, чем их ровесники-мужчины. Для бизнеса ценны клиенты обоих полов», — отмечает CEO сервиса «Плавно» Артур Гаврилов.
Фото на обложке: Dejan Dundjerski / Shutterstock / FOTODOM
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