Молодые россиянки чаще отказывают в чаевых фитнес-тренерам и курьерам — исследование

Аналитики сервиса «Плавно» провели исследование и выяснили, кто из «зумеров» (россияне в возрасте 18-24 лет) оставляет чаевые реже, а также работников какой сферы услуг чаще всего благодарит молодежь.

Гендерный разрыв в благодарности

Согласно исследованию, лишь 62% девушек 18–24 лет оставляют чаевые, причем сумма редко превышает 3% от чека. Их ровесники-мужчины проявляют щедрость чаще — в 86% случаев, а средний размер чаевых составляет 5–10%. Таким образом, девушки-зумеры оставляют чаевые в 1,5 раза реже, чем их ровесники мужчины

В каких сферах заметна разница?

Доставка еды : женщины — 59%, мужчины — 86%

: женщины — 59%, мужчины — 86% Такси : женщины — 65%, мужчины — 92%

: женщины — 65%, мужчины — 92% Рестораны : женщины — 79%, мужчины — 94%

: женщины — 79%, мужчины — 94% АЗС: женщины — 74%, мужчины — 91%

Однако в салонах красоты ситуация обратная: 78% девушек оставляют чаевые против 69% мужчин. Средний чек у обоих полов — 490 рублей.

Фитнес-индустрия — рекордный разрыв

В спортзалах молодые женщины оставляют чаевые в 5 раз реже: только 17% против 83% у мужчин.

После 25 лет разница сглаживается

С возрастом привычки меняются: и мужчины, и женщины начинают благодарить примерно одинаково часто, хотя мужчины все же сохраняют небольшое преимущество в сумме.

Почему это важно?

«Хотя девушки-зумеры оставляют меньше чаевых, они на 14% чаще пользуются услугами, чем их ровесники-мужчины. Для бизнеса ценны клиенты обоих полов», — отмечает CEO сервиса «Плавно» Артур Гаврилов.

Фото на обложке: Dejan Dundjerski / Shutterstock / FOTODOM