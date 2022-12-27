В ЕЦИ выяснили, куда молодые стартапы чаще всего направляют инвестиции

Более трети молодых стартапов планируют направить инвестиции на налаживание продаж на новых рынках, выяснил Евразийский центр инноваций (ЕЦИ).
Организация провела исследование о применении инвестиционных средств среди выпускников собственных акселерационных и преакселерационных программ, на вопросы ответили более 300 предпринимателей.
Опрос показал, что 34% основателей стартапов вложат привлеченные деньги в освоение новых рынков, в первую очередь, MENA, LatAm и страны СНГ. Еще 46% направят инвестиции на маркетинговые цели.
Почти треть респондентов, 29%, отметили приоритетность усиления своих команд. И только 23% опрошенных вложат средства в разработку продукта.
При этом в общей сложности более половины стартаперов, 52%, используют инвестиции для привлечения новых клиентов.
Представители ЕЦИ отметили, что в 2022 году количество запросов бизнеса и стартапов на консультирование и менторство по экспортному направлению серьезно возросло.
Фото на обложке: Khakimullin Aleksandr /
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