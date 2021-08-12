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Космическая компания экс-главы «Техносилы» выйдет на Nasdaq

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Космическая компания Momentus до конца недели выйдет на биржу Nasdaq через компанию специального назначения Stable Road Acquisition. Доли SPAC будут конвертированы в акции Momentus 13 августа.

Космическая компания экс-главы «Техносилы» выйдет на Nasdaq

Компания специального назначения Stable Road Acquisition в среду объявила, что слияние с Momentus одобрили ее акционеры, передает телеканал CNBC.

 Изначально планировалось, что объединенная компания будет оценена в $1,2 млрд, но позднее оценка была снижена до $700 млн. 

Генеральный директор и основатель Momentus Михаил Кокорич в начале года ушел с поста главы компании из-за закона о национальной безопасности США. Законом запрещается доступ для иностранных граждан к космическим  американским технологиям.

Акции Stable Road будут конвертированы в акции Momentus в пятницу, а тикер-символ компании на бирже изменится со SRAC на MNTS.

Акции Stable Road упали на 2,6% в ходе торгов в среду и закрылись на отметке $10,20 за бумагу. SPAC отметила, что публичные акционеры подали заявки на выкуп около 20% акций компании, находящихся в обращении. Это довольно крупная сумма для компании, которая становится публичной,  отмечает телеканал. SPAC привлекает инвестиции через IPO, а затем использует их для приобретения частной компании и ее публичного размещения.

В этом году акции Stable Road упали почти на 43% из-за отложенных космических миссий Momentus и вынужденного ухода из Михаила Кокорича. После чего оценка компании снизилась вдвое — с $1,1 млрд до $567 млн. Компания также столкнулась с обвинениями SEC в фальсификации результатов испытаний прототипа космического корабля в июле 2019 года.

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Фото: Stanislau Palaukou / Shutterstock

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