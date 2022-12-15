Британская Mondi продаст три завода в России за 1,6 млрд рублей

Британская группа Mondi, которая производит упаковочную продукцию, продаст свой российский бизнес компании «Готэк», сумма сделки составляет 1,6 млрд рублей, сообщили в Mondi. Сделку планируется закрыть в первом полугодии 2023 года.

В активы группы в РФ входят, в частности, завод по производству гофрокартона и два завода, специализирующихся на потребительских гибких материалах. Компания оценивает убытки от ухода с российского рынка в €70-80 млн.

При этом в Mondi указали, что предстоящая сделка не связана с продажей завода в Сыктывкаре, о которой было объявлено еще в августе. Тогда сообщалось, что завод выкупит инвесткомпания Augment Investments Limited акционера «Фармстандарта» Виктора Харитонина за 95 млрд рублей.

О намерении продать российские активы британская группа заявила еще в мае. Несмотря на урегулирование проблем с поставками в компании отметили возможные перебои в производстве.

Для проведения данной сделки потребуется разрешение ФАС и правительства.

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